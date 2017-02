La nueva revelación que impactó a los seguidores de “Amanda”

Cada vez se descubren más intrigas en “Amanda”, la teleserie de la tarde de Mega. Hace unos días se supo el secreto de Mateo (revísalo acá) y ahora apareció una nueva revelación.

En el último capítulo, doña Catalina reveló uno de los grandes secretos de la familia Santa Cruz: la muerte del padre de Amanda. Todo comenzó cuando Amanda y Elcira fueron a ver a Juvenal, quien cantó en el nuevo restaurante del pueblo. En eso, un hombre desconocido llegó e increpó a la enfermera llamándola Margarita (su nombre real). En eso, le pidió disculpas por lo ocurrido con su padre.

Al ver la escena, Víctor le pidió que se callara y le explicó que ella no era Margarita, sino que Amanda Solís. “Yo sé lo que pasó esa noche, es que me hicieron callar, me hicieron callar, me dijeron que no contara nada de lo que había pasado en la fiesta de la vendimia. Es verdad lo que estoy diciendo, déjenme hablar con ella”, seguía insistiendo el hombre.

Para calmar la situación, la dueña del local se lo llevó del lugar. Sin embargo, todo está por comenzar porque Elcira le contó la situación a doña Catalina, explicándole que Don Guille llegó a la mesa diciendo que sabía lo que había pasado en la vendimia. En ese momento, doña Catalina llamó a su hijo Mateo y le contó que “ese hombre va a ser nuestra perdición ¡Acuérdate! Hay que hacer algo, asegurarse de que no siga hablando. Si lo que le pasó a esa chiquilla a nadie le importa, ya se olvidó, nadie lo puede probar. Pero su papá, si se llega a saber que ese hombre nunca se tiró al río, es nuestro final”.

¿Qué relación tienen con el paradero del padre de Amanda? ¿Seguirá con vida o los Santa Cruz lo mataron? Mira qué dicen los televidentes a través de redes sociales.

Esta teleserie se pone cada vez mas buena, no se como lo hacen🤔👌#Amanda — Marcela G.M (@_Marce_gm) February 8, 2017

La, mateiarca de los santa cruz es más mala q el natre!!! #Amanda — Brenda Vera (@verabrenda84) February 8, 2017

Estoy segura que al papá de los sta cruz lo mataron, por la plata o porque no apoyaba la idea de guardar el secreto de la violacion🤔 #Amanda — • (@_g0ldensun) February 8, 2017

😱😱😱 Esto cada vez se pone más interesante!! …. El papá de la #Amanda vivo!!? 😱😱😱😱 — Joviz (@jovi_18m) February 8, 2017

#Amanda en esa familia es unico que no cacha nada es Luciano…pobrecito ni se imagina la familia que tiene! — Tamar Carraso (@carraso_tamar) February 8, 2017

El papá de #Amanda fue asesinado, estoy pa la caga — Josefina Undurraga (@JosefinaUndurr1) February 8, 2017

Mateo es la versión masculina de Catalina en cuanto a maldad @AboutGarmendia #Amanda — Vicente Bloise (@vicenteblo) February 8, 2017

Entonces Victor sabe que lo mataron, por que dijo que el borracho había sido el último en verlo en el río😱 razón 7384 para sospechar #Amanda — • (@_g0ldensun) February 8, 2017

Si los Santa Cruz mataron al papá de la #amanda, tal vez ella mate a la vieja con una inyeccion o algo, total ella es la enfermera — Anónimo 🇨🇱 (@3l_anonimo) February 8, 2017