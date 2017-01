La iniciativa de Belén Mora para ayudar a los afectados por los incendios

En los últimos días, diferentes incendios forestales han afectado en la Región de O’Higgins, Valparaíso, Metropolitana, del Maule y Bíobio.

Ante esta situación, varios famosos han utilizado sus redes sociales para compartir imágenes e información sobre los centros de acopio y las formas de ayudar ante esta catástrofe nacional.

Una de ellas es Belén Mora, quien pensó en una iniciativa para recaudar ayuda para los voluntarios y damnificados de la zona. ¿Cuál es su idea? La humorista del “Morandé con compañía” compartió un par de videos donde se ofrece personalmente para organizar un evento a beneficio de la Región de O’Higgins. Para lograrlo, hizo un llamado a todos los famosos —músicos, comediantes y más— y también a los empresarios para que se sumen a la causa.

“Hola, ¿cómo están? Sí, te hablo a ti, el rostro de televisión, el humorista, el comediante, el cantante famoso que ha triunfado en Chile y en otros lados. ¿Por qué no hacemos un evento a beneficio para la sexta región y cobramos alimentos no perecibles, frazadas, agua y etc? Y además vamos para allá y entretenemos a los niños y a las familias para que salgan un poco de esto. ¿Les tinca?”, fue el video inicial.

Tras compartir esta idea, de inmediato recibió el apoyo de sus seguidores quienes alabaron su iniciativa.

#HagamosunEvento !! Compartan este video, !!! A video posted by Belenaza Mora (@belenaza_) on Jan 21, 2017 at 6:18am PST

Sin embargo, horas más tarde compartió otro video para advertir que aún nadie le escribe (y menos alguna empresa para auspiciarlos) por lo que sigue motivando a que se sumen a esta causa.

¡Vamos que se puede!

A video posted by Belenaza Mora (@belenaza_) on Jan 21, 2017 at 9:03am PST

Y además, en la última hora hizo un llamado a las discoteques y centros de eventos en Santiago, para que de alguna forma aprovechen este fin de semana para recaudar dinero o alimentos que puedan enviarse a los bomberos voluntarios que siguen combatiendo los incendios.

A video posted by Belenaza Mora (@belenaza_) on Jan 21, 2017 at 12:28pm PST

