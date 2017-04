La cantante Lucerito está en contra de las cirugías estéticas

No es la primera vez que una artista está en contra de las cirugías estéticas, ya que señalan que se debe envejecer dignamente.

Esta vez, fue la cantante Lucerito, quien habló y rechazó totalmente la idea de realizarse una operación. Con 47 años, la mujer está más feliz que nunca y se siente orgullosa de sus arrugas.

Para una entrevista al diario “La Reforma”, reveló que no puede competir con la piel de las chicas jóvenes. “Hoy no compito con las de 18, 20 ni 30 años porque tienen otra piel, pero yo tengo tantas cosas y me siento tan contenta que digo ¡no me importa!”, indicó.

También señaló que siempre ha cuidado su piel en conjunto con una buena alimentación y mucho ejercicio.