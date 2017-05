Han pasado casi dos meses desde que “La Bella y la Bestia” se estrenara en nuestro país. La exitosa película de Disney, protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, fue un éxito de taquilla.

Fueron precisamente quienes dan vida a los personajes principales los que han hecho noticia estos últimas días, debido a que en redes sociales ha circulado una serie de videos e imágenes en donde se muestran escenas de la película sin los efectos especiales.

Revisa: Las mejores películas de amor para disfrutar en otoño

Los elogios están dirigidos principalmente a Emma y Dan, quienes realizaron de manera perfecta sus actuaciones en “La Bella y la Bestia”, a pesar de no ver lo que realmente saldría en pantalla.

En los videos se puede ver cómo el actor británico lleva puesto una gran e incómoda vestimenta gris con sensores de captura de movimiento.

Asimismo, se ve a la actriz conocida por su rol en la saga de Harry Potter demostrando su enorme talento al personificar a Bella frente a una Bestia que luce mucho menos terrorífica.

“Maniobrar el traje fue una prueba para los músculos de mis pantorrillas y para todo el cuerpo”, indicó Stevens, según consigna el medio Estilo DF.

¡Revisa las imágenes!

how did emma watson manage to keep a serious face the entire time pic.twitter.com/jL4jbJ1rMu

Best thing ever! I now want to watch the whole movie with @thatdanstevens just in the ugly suit. Love this movie more and more daily. pic.twitter.com/oXKQgZ077b

— Harlee (@albionscastle) May 24, 2017