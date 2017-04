Kylie Jenner sorprende a fan en su fiesta de graduación

La celebrity Kylie Jenner causó revuelo este fin de semana al acompañar a un fanático a su fiesta de graduación en Sacramento, California. La menor del clan Kardashian fue acompañada por su amiga Jordyn Woods y los productores del reality show “Keep it up with the Kardashian”.

Kylie acompañó a Albert Ochoa, un estudiante del colegio Río Americano, quien había sido rechazado por una de sus compañeras, informó Univisión.

La presencia de la creadora de una línea de cosméticos fue registrada en videos que circulan por las redes sociales de los asistentes al evento, incluida la hermana de Ochoa, quién no tardó en compartir lo orgullosa que estaba de su hermano, capturando el momento en el que Jenner le da un abrazo.

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) April 9, 2017

Jenner manifestó en el 2013 cómo sería su fiesta de graduación perfecta: “Para la graduación probablemente tomaría prestados los zapatos de Khloe (tiene los mejores) y los vestidos y bolsas de Kim... admiró mucho su estilo. Tampoco tienes que ir a un restaurante elegante. La comida es comida, ¿cierto? Definitivamente iría a un In-N-Out por una hamburguesa” agregó.

Uhmmmm Kylie Jenner is at Rio Americano High School…. sweetie we- pic.twitter.com/vqD0p6cgg6 — Joanne Vibes (@erikm0nster) April 9, 2017

Finalmente, Kylie bailó con Ochoa, quien se convirtió en leyenda tras conseguir su objetivo. ¿Se imaginan como se habrá sentido la chica que lo rechazó? Sus amigos se lo harán saber a través de las redes sociales.