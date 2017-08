Kristen Stewart no descarta volver a enamorarse de un hombre

La actriz estadounidense Kristen Stewart (27) nunca ha negado su bisexualidad. De hecho, desde que terminara su noviazgo con Robert Pattinson, en el 2013, que ha mantenido relaciones públicas con distintas mujeres.

Y aunque actualmente se encuentra en pareja con la modelo Stella Maxwell, con la que sale desde fines del pasado, Stewart ha manifestado que en un futuro puede volver a enamorarse de un hombre.

“Permíteme explicarlo con una metáfora de comida. Algunas personas saben que les gusta el queso a la parrilla y lo comen todos los días por el resto de sus vidas. Yo quiero probar todo. Si he comido el queso asado a la parrilla alguna vez, me siento como ‘eso fue genial ¿y ahora qué sigue?”, declaró la actriz a la revista Harper’s Bazaar UK.

De esta forma, Kristen ha dejado en claro que no se encasilla en ninguna sexualidad, aunque confirma que sus sentimientos en cada relación que ha tenido han sido auténticos.

“He estado profundamente enamorada de todo el mundo con el que he salido. ¿Creían que estaba fingiendo? Siempre he abrazado una dualidad y realmente creía en ella, y no me he sentido confundida o luchando contra eso”, aseguró la actriz.