Kirsten Dunst se negó a adelgazar para la nueva película de Sofia Coppola

La actriz Kirsten Dunst reveló que para la película “El seductor” de Sofia Coppola le pidieron bajar 5 kilos, situación que la indignó a tal punto que se negó a la petición. Tras esta negativa, la propia Coppola no quiso poner reparos en este hecho por lo que comenzó el rodaje de la cinta sin problemas.

“Es bastante difícil cuando tienes 35 años y odias hacer ejercicio”, explicó la actriz con naturalidad durante una entrevista a ambas en la revista “Variety”. Y es que no resulta raro que un actor se tenga que someter a determinados cambios físicos para ajustarse a las exigencias de guión.

Dunst se disculpó ante las peticiones de Coppola y argumentó que, además de no gustarle el ejercicio, le costaba mucho resistirse a la gastronomía del lugar de rodaje, en Luisiana (EE UU). “Mi idea era comer pollo frito y comida del McDonald’s antes de ir a trabajar. Así que le dije que lo sentía pero que no iba a poder perder peso para hacer este personaje”, ha recordado la intérprete.

La actriz siempre ha cuidado su aspecto pero se ha negado a entrar en la espiral de perfección que demanda Hollywood a sus actrices. De hecho, en la misma entrevista manifestó que anteriormente le habían pedido que se arregle los dientes, acto al que también se negó.

Una posición que Coppola alaba de la actriz, a la que considera una gran influencia para las chicas jóvenes. “Sofia una vez me dijo que le encantaban mis dientes, que nunca me los retocase. Ella me da la confianza en estas pequeñas cosas que no siempre he tenido”, asegura Dunst, que aboga por mantener intacta su naturalidad.