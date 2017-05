Kike Morandé y Mauricio Correa integran el consejo ciudadano de Sebastián Piñera

Esta mañana el candidato presidencial Sebastián Piñera presentó su llamado consejo ciudadano, grupo de trabajo de 65 personas que lo apoyará en su candidatura.

Como se supone que el objetivo es mostrar la diversidad de todo el país, este consejo está formado por desde emprendedores hasta figura del mundo del espectáculo y el deporte. Magdalena Piñera, hermana del ex Presidente, presidirá el consejo, según informó “El Mercurio”.

Entre las figuras más mediáticas que lo integran está el animador de Mega, Kike Morandé, quien no participó en la actividad oficial esta mañana.

Otro profesional del mundo de la televisión que también es parte de este grupo es el director de televisión Mauricio Correa. La ex maratonista Érika Olivera, los ex futbolistas Pablo Galdames, Leonel Herrera y Marcelo Zunino, y el ex tenista Paul Capdeville, son otros integrantes.

Del mundo de la cultura, están la directora del Museo Violeta Parra, Cecilia García Huidobro; el pintor Gonzalo Cienfuegos, la Premio Nacional de Música 2010 Carmen Luisa Letelier; y Francisco Orrego Vicuña, Premio Nacional de Humanidades 2001, entre otros.

Además, hay nombres que han estado involucrados en episodios polémicos como Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger- Mackay; y Sergio Pérez, presidente de la Cnfederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, que lideró el paro nacional de los camioneros en 2015.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, lo que más llamó la atención fue la participación de Kike Morandé en este consejo ciudadano. Acá te dejamos algunas reacciones:

Kike Morandé: "no hay nada mejor que cuando te hace reír un roto" 👊😂 pic.twitter.com/vsNtnnzB7L — Rep. Federal Chile (@RepFederalChile) May 22, 2017

Esperen.. ¿Entonces Kike Morandé es de derecha? ¡JAMAS ME LO HUBIERA IMAGINADO! — TELE (@Televisivamente) May 22, 2017

Para el 2009 a Piñera lo apoyaban rostros de la "cultura" como Kike Morandé, Marlen Olivarí y Luciano Cruz-Coke. No nos sorprendamos ahora. — Martín Poblete (@Martin_Poblete) May 22, 2017

Ya está Tomando Forma el Consejo Ciudadano de Piñera…Se Suma Kike Morande Para Darle Seriedad… pic.twitter.com/xC1RhsAa0m — José Luis Muñoz (@CoteloMunozM) May 22, 2017

FOTO: AGENCIA UNO.