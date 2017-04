Katy Perry sorprende con nuevo y radical cambio de look

Katy Perry es una de las artistas más versátiles a la hora de escoger un nuevo look. Ha probado con una larga melena negra, colores artificiales como los tonos rosados y, hasta hace unos días, lucía un cabello rubio al estilo Miley Cyrus, ¡muy osado!

Sin embargo, la intérprete de “Roar” quiso ir más allá en esta ocasión y se la jugó con un cortísimo cabello rubio platinado que llamó la atención de sus seguidores. ¡Algunos hasta la compararon con el cantante canadiense Justin Bieber!

El nuevo look de Katy Perry

El trabajo fue realizado por el famoso estilista de las estrellas, Chris McMillan, y la misma cantante compartió el resultado final a través de su cuenta de Instagram. “Cuando tus pestañas son más largas que tu pelo, sabes que es Chris McMillan quien te lo acaba de cortar”, bromeó la artista en uno de los videos compartidos en su Instagram Stories.

A su vez, antes de que aparecieran las bromas por su radical look, la intérprete de “Chained to the rhythm” agregó en uno de los clips que este corte de pelo está inspirado en la famosa modelo británica Agyness Deyn.

A continuación puedes revisar la fotografía, ¿qué te parece su nuevo look?