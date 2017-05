Katy Perry confirma nombre de nuevo álbum y gira norteamericana

La cantante estadounidense Katy Perry anunció el lanzamiento del sucesor de su disco “Prism”, además de la realización de una gira por Norteamérica.

La artista prometió una faceta más madura a y reflexiva luego de haber pasado algún tiempo fuera de los escenarios. El nombre escogido para este nuevo álbum, que saldrá a la venta el próximo 9 de junio, será “Witness”.

También anunció una extensa gira que, por ahora, abarcará solo Norteamérica y comenzará el 7 de septiembre en Ohio (Estados Unidos) y concluirá el 5 de febrero en Vancouver (Canadá). Perry se presentará además en junio próximo en el festival de Glastonbury, en Inglaterra.

Su nuevo disco

La artista ya ha lanzado dos canciones de su álbum Witness. La primera, “Chained to the rhythm”, mientras el otro tema, “Bon Appetit“.

En una entrevista publicada la semana pasada, Katy dijo que el álbum reflejaba su vida en sus 30 luego de cerrar definitivamente los 20.

“Lo acepté. Me rendí. Me curé de ciertas heridas que todavía estaban abiertas en mi familia, en mis relaciones afectivas“, dijo en aquella ocasión a Entertainment Weekly. “Yo creé a Katy Perry y ella era muy divertida. Y todavía soy Katy Perry, y la amo, pero en el fondo soy Katheryn Hudson, y creo que me estoy dando cuenta de ello a medida que asumo quién soy verdaderamente” afirmó.

Perry también explicó que una canción en su nuevo álbum exploraría sus sentimientos tras el fracaso de la campaña de Hillary Clinton, tras haber sido una de las celebridades más prominentes que apoyó a la candidata demócrata. Su aparición en uno de los actos de campaña de Clinton fue una de sus pocas apariciones públicas de 2016, pues dijo que necesitaba tomar un tiempo de descanso tras los 151 días que le tomó la gira por el álbum “Prism”.