Karla Melo sorprendió con semidesnudo para revista nacional

Gracias a la revista “Viernes” de “La Segunda” ya se está volviendo costumbre cada viernes tener un nuevo semidesnudo de una celebridad nacional, y esta vez fue el turno de Karla Melo.

La actriz conocida por su participación en la serie “El reemplazante” y luego por sus roles en teleseries como “Veinteañero a los 40” y “Preciosas” se atrevió a despojarse de la ropa que cubría su delantera.

“Me muestro tal cual soy. No me importan los estereotipos ni el qué dirán. Gracias a mi Instagram he podido contar cuál es mi forma de ser, mi vida y mi humor, y la gente agradece esa sinceridad y energía positiva. Me gusta reírme y alegrarles el día a los demás”, confesó a la revista.