Justin Bieber confiesa las razones de la cancelación de su gira mundial

Hace una semana, Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos con una mala noticia: la cancelación de su gira mundial “Purpose world tour”.

En un principio, el cantante canadiense no se refirió al tema y la información fue corroborada en sus redes sociales a través de un comunicado oficial donde expresaron que “Justin quiere a sus fans y odia decepcionarles”.

Revisa: Bieber cancela el resto de sus presentaciones de su gira “Purpose world tour”

Sin embargo, hace unas horas el intérprete de “Sorry” dejó el silencio y confesó las razones de su anticipado cierre de gira al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, donde escribió un mensaje explicando la situación.

“Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos vosotros. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos ustedes. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante”, escribió el intérprete.

Y luego continuó: “He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida”.

El músico de 23 años también contó que ahora se reúne con gente que él considera modelos ejemplares de vida y que entre ellos le han intentado recordar quién es, así como le han cuestionado quién quiere ser. “Estoy muy bendecido por tener gente que me ayude a reconstruir mi vida, recordándome quién soy y quién quiero ser”, explicó.

Bieber también reconoce que esta gira mundial ha sido “increíble” y que ha aprendido mucho sobre él mismo. “Me han recordado lo bendecido que soy por tener la oportunidad de ser escuchado en este mundo”, agregó.

Con respecto a su retiro definitivo, recalcó que este paro es temporal y que está tomando este tiempo para descansar y volver con más fuerzas: “Tomarme este tiempo es decir que quiero una carrera duradera, y también quiero un corazón y un alma que sean estables porque eso significará que podré ser el hombre que aspira a ser, el marido que algún día seré y el padre que me gustaría ser”.

Y cerró: “No espero que me entiendan, pero sí quiero que la gente tenga la oportunidad de conocer de dónde vengo”.