Jorge Zabaleta reveló por qué optó por el Acuerdo de Unión Civil

Jorge Zabaleta es uno de los actores más queridos en la televisión chilena actual. En septiembre del año pasado anunció que había contraído el Acuerdo de Unión Civil con Francisca Allende, su pareja de 23 años.

Ayer el actor fue invitado al programa de Claudia Conserva, MILF, donde reveló las razones por las que optó por el AUC en vez de un matrimonio con la madre de sus tres hijos.

“Hay un par de amigos que partieron, muy jóvenes, y me dio miedo, así como de dejarlos desprevenidos, sobre todo a ella, mi mujer. Dejarla desprotegida y que la ley no la ampara de ninguna forma”, comentó.

Además agregó: “Nunca nos gustó esto del matrimonio y de firmar papeles, digamos, cuando más chicos. Llevamos 23 años. Estábamos muy chicos y éramos muy rebeldes”. Así mismo expresó que el no estar casados o tener un matrimonio civil les trajo complicaciones sobre todo a la hora de encontrar colegio para los hijos.

“Para mí era fundamental que los niños entendieran la decisión que nosotros habíamos tomado. Y después de eso, cuando cacha que está más viejo, y uno cacha que en cualquier minuto te puede pasar algo, yo dije: ¿sabí qué? Arreglemos nuestros papeles, arreglemos todo para que, el día que yo no esté, para que a ti no te falte nada y no tengas ningún problema. Uno tiene seguros y cosas y siempre me he ido preparando para eso”, aseguró.

Además manifestó que otra de las razones que lo llevó a tomar esta decisión fue la muerte de tres amigos, quienes fallecieron de infartos, y que eso fue un golpe fuerte para optar por no dejar desprotegidos a sus hijos.