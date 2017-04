Johnny Depp sorprende a asistentes a show disfrazado de Jack Sparrow en Disneyland

Jack Sparrow es uno de los grandes personajes que han marcado la carrera de Johnny Depp, a tal punto es su fascinación por el protagonista de “Piratas del Caribe”, que apareció personificado en Disneyland.

La corta pero comentada escena se dio en una de las atracciones del parque de diversiones, donde el publico puede ver una recreación de la película iniciada en el 2003.

La sorpresa de los asistentes fue tal, que rápidamente se comenzaron a viralizar por redes sociales las imágenes de Depp convertido en el capitán Sparrow, personaje que lo hizo ganar nominaciones a diferentes premios de la academia como los Oscar.

Revisa: El irreconocible rostro de Johnny Depp

“Ya sabes esos mitos de Disney como… Johnny Depp aparecerá vestido como Jack Sparrow y se sentará en el camino de Piratas del Caribe“, escribió en Twitter uno de los asistentes a Disneyland que presenció la perfomance del actor.

You know those little Disney Myths like…Johnny Depp will dress up as Jack Sparrow and sit in the Pirates of the Caribbean Ride? Well… pic.twitter.com/oAyIIu1e56

— Bailey (@BaileyNielson) April 27, 2017