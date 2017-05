Además, utilizó este video para hacer un llamado a la población estadounidense para que apoyen el programa de salud Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, que se conoce popularmente como Obamacare.

“En 2014, si nacías con cardiopatías congénitas existía la probabilidad de que no puedas tener un seguro de salud porque sufrías de una enfermedad preexistente”, dijo Kimmel defendiendo el proyecto de Barack Obama. Y agregó: “Ningún padre debe tener que decidir si puede permitirse el lujo de salvar la vida de su hijo”.

Cabe recordar que una de las principales promesas de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue derogar el Obamacare debido a los costos del programa. Incluso lo calificó de “desastre”. Sin embargo, en marzo le negaron el reemplazar este modelo de salud.

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se enteró de la situación y envío un mensaje a la familia a través de Twitter, donde enfatizó el rol que cumple el sistema de salud Obamacare. “Bien dicho, Jimmy. Esa es exactamente la razón por la cual peleamos arduamente por el Obamacare y el por qué necesitamos proteger a los niños como Billy. ¡Y felicitaciones!”, escribió.

Well said, Jimmy. That's exactly why we fought so hard for the ACA, and why we need to protect it for kids like Billy. And congratulations! https://t.co/77F8rZrD3P

— Barack Obama (@BarackObama) May 2, 2017