Jennifer López habla por primera vez de su relación: “Él fue quien me buscó”

La cantante y actriz Jennifer López volvió a asistir al programa de Ellen DeGeneres donde se refirió a su romance con el beisbolista Alex Rodrígez. En esta ocasión, reveló que fue él quien se acercó a ella y detalló cómo fue su primer encuentro.

“Si, lo estamos pasando muy bien juntos“, contestó la protagonista de “Selena”. Al ser consultada cómo se conocieron, López expresó: “Estaba comiendo en un sitio y le vi entrar por la puerta. Más tarde le seguí fuera y, por alguna razón, decidí tocarle el brazo y le dije: Hola, Alex. Él me respondió y eso fue todo“.

Pero al ser consultada por más detalles respecto a la relación y cómo siguieron en contacto, la cantante de 47 años respondió: “Fue él quien me dijo que deberíamos quedar algún día y le dije: Perfecto, ¿sabes cómo encontrarme?, ¿tienes mi número de teléfono? Él lo tenía desde hacía años. Me propuso salir a cenar. Fue muy agradable”.

Frente a la pregunta si después de la primera cita ambos se fueron juntos, la multifacética artista respondió enérgicamente: “No, no, no. Mamá no se queda a dormir con nadie en la primera cita”. Si bien, no se sabe si en verdad ocurrió lo que dijo, o solo dio esta declaración porque tras bambalinas se encontraban sus mellizos Max y Emme, quienes salieron a saludar al público.

Finalmente, López habló sobre su nuevo talent show de baile llamado “World of dance”, donde es productora ejecutiva y se estrenará prontamente.