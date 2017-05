Jay Asher se inclina por una segunda temporada de “13 Reasons Why”

Hace unos días nos sorprendimos con la idea de que la nueva serie de Netflix “13 Reasons Why” pudiera tener una segunda temporada. Y es que la serie, basada en el libro de Jay Asher y protagonizada por Katherine Langford, quien interpreta a Hannah Baker, y Dylan Minnette, en el papel de Clay, ha tenido gran éxito desde su lanzamiento.

Es por eso que desde hace unos días se rumorea que la serie podría contar con una segunda temporada. El equipo de guionistas ya se habría reunido para debatir el futuro de la producción. Es así como, al parecer, son muchos quienes quieren saber más de la historia de “13 Reasons Why”.

Uno de ellos es Jay Asher, escritor estadounidense autor del libro original en el que se basa la serie, quien dijo que le gustaría una continuación de los personajes y que le causa curiosidad saber qué pasa con ellos.

“Había pensado en una secuela en algún momento. Había lanzado varias ideas, pero decidí no escribirla, así que me encantaría verlo”, indicó el escritor a Entertainment Weekly en declaraciones publicadas por el sitio La Prensa.

“No hay un final para los personajes que quedan atrás. Cada acción que tomamos tiene repercusiones en formas que no podíamos anticipar. Te das cuenta de que no solo está lo que le hicieron a Hannah, sino también cómo otras personas trataron a Tyler (Devin Druid) a lo largo de la serie. Es el mensaje entero del libro. Por supuesto, obviamente hay formas de seguir si hacen una segunda temporada”, explicó Asher.

De todas maneras, el escritor aclaró que él no se permite decir si habrá o no una segunda temporada de la serie. De lo que si confirmó que no habrá continuación es del libro. “Nunca habrá una secuela, lo cual es muy raro porque cuando surgió la idea original para el libro, pensé que (la historia) sucedería durante varios días como lo hace en el programa de televisión. Al igual que cuando Clay confronta a Bryce (Justin Prentice), pero Bryce no sabe de las cintas todavía, tuve una escena similar originalmente en la mía”, indicó.