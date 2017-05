Javiera Suárez estrena cambio de look en lanzamiento de su página web

Este miércoles por la noche la periodista Javiera Suárez realizó el lanzamiento de su sitio web Liveat.cl, sorprendiendo a los asistentes con su nuevo look. Con este emprendimiento, la comunicadora busca compartir datos sobre alimentación saludable y las experiencias que ha vivido luego del cáncer que se le detectó.

El lugar escogido por Javiera Suárez fue un café en la comuna de Vitacura, y para la ocasión mostró su nuevo corte de pelo, con el cual dice sentirse mucho más cómoda. “Gracias a Dios nunca me tocó estar pelada como poto de guagua. Esto es lo más corto que lo he tenido. El martes me lo corté y estoy así porque una se tiene que aceptar tal cual es”, indicó a LUN

Javiera, agregó que aunque podría usar una peluca o andar siempre con un pañuelo en la cabeza, prefiere “aprender a quererse” y a sentirse “linda como estoy ahora”.

Frente a los cambios físicos que ha experimentado producto del embarazo de Pedro Milagros y los tratamientos contra su enfermedad, expresó que su aspecto es algo que está en un segundo plano, pero que no le da lo mismo.

“No es como me pelé, qué divertido o tengo cicatrices y me da lo mismo. Son cosas forzosas pero hay un motivo más importante detrás”, comentó.

Finalmente expresó que le sigue afectando mirarse al espejo todos los días: “Pasé de largo a corto, a más corto y a pelada, y este es el que más me acomoda porque lo otro era un parrón raro”.