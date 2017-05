Javiera Suárez comparte esperanzadora foto durante sus vacaciones

Javiera Suárez se encuentra vacacionando en Europa junto a su marido, algo que ellos llamaron una segunda luna de miel. Pero una de sus fotografías causó gran emoción entre sus seguidores.

La periodista aprovechó su visita a Francia para agradecer personalmente a la Virgen de los Milagros, a quien se enconmendó mientras realizaba su tratamiento contra el cáncer a la espera de la llegada de su hijo Pedro Milagro.

En las imagen compartida a través de su Instagram se puede apreciar lo radiante que se encuentra en este viaje, en el que aprovecha de cargarse de energía positiva en estos momentos.

La comunicadora cumplió su promesa de ir a visitar a su patrona y en la fotografía que publicó se puede leer la siguiente descripción: “Sentí que mi corazón vibraba, mis ojos se llenaban de un brillo especial, me era inevitable no sonreír… no sonreírle a ella… nuestra Virgen Milagrosa que no sólo me ha regalado vida, sino también el milagro de tener a Pedrito con nosotros, el milagro de tener un marido excepcional al que amo profundamente, el milagro de tener una familia y amigos admirables, el milagro de contar con el cariño de todos ustedes. Gracias a ti Virgencita por todo y por tanto”.

Sus fanáticos no tardaron en llenar de mensajes su fotografía, entre los cuales destacan: “Me da alegría de verte tan feliz y realmente deseo de ❤ que Dios te sane completamente y que veas a Pedrito grande y te de muchos nietecitos 😍”, “Eres un gran ejemplo mujer, mil bendiciones para ti y tú familia”, “Inmensamente feliz por ti preciosa 😚😚😚que la virgencita con su inmenso amor te cubra por siempre💕”, “Linda Javi, me encanta verte tan bien, eres tan positiva… yo sé que Dios y la virgen siempre te protegerán”.