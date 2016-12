Ignacia Allamand se refirió al quiebre amoroso entre Tiago Correa y Mayte Rodríguez

Ignacia Allamand y Tiago Correa fueron pareja desde 2007 a 2011, fecha en la que protagonizaron un bullado quiebre, con rumores de infidelidad de por medio, a solo un año de haber contraído matrimonio.

Por lo mismo, el programa “SQP” no dudó en ir a preguntarle a Ignacia por su reacción tras conocerse que Tiago y Mayte Rodríguez pusieron fin a su pololeo de cinco años (ver más acá). Recordemos que ésta última ha sido indicada como responsable del quiebre entre Ignacia y Tiago.

Pero la actriz parece no guardar rencor, pues reconoció al programa de farándula que “no es mi tema, no me voy a meter, ya es duro separarse, más duro todavía separarse con tanta atención, para qué seguir echándole leña al fuego”.

“Siempre es fome que las parejas se separen porque es doloroso, así que fin de año más encima, todo se junta, ojalá que estén bien”, remató.