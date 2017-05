Hijo de Carolina Fadic le escribe emotiva carta por el Día de la Madre

En octubre de este año se van a cumplir 15 años del fallecimiento de la actriz Carolina Fadic, por ello y dado que se acerca el Día de la Madre, su hijo Pedro del Carril le escribió una emotiva carta.

Pedro que tenía 6 años cuando el cáncer se llevó a su madre, pero admite que aún la recuerda con cariño, hoy el joven de 20 años hizo pública una carta en el especial del Día de la Madre de la revista “Caras”. En la misiva, el hijo del fotógrafo Gabriel del Carril aprovecha de dedicar hermosas palabras a Elvira López, mejor amiga de Carolina y que crió al estudiante de cine.

“Siento que todo lo que he vivido, lo he vivido por la manera en que ustedes me criaron“, dijo el veinteañero en la carta, y agregó: “Carolina, no pude compartir contigo muchos años, pero los momentos que vivimos juntos no los voy a olvidar nunca. Si digo que te extraño me quedo corto”.

Luego, continuó: “Carolina, debo admitir que me has hecho falta varias veces, pero siempre que me hiciste falta estaba Elvira para tomar tu lugar, el de una madre”. Tras dar las gracias a López comentó: “Me enseñaste y me quisiste de la manera más linda, como mi mamá, algo que nunca fue tu deber, pero lo tomaste y lo cumpliste a la perfección”.

Revisa: Televidentes comparan a actriz de “Perdona nuestros pecados” con Carolina Fadic

Finalmente expresó “siempre he dicho que me considero muy afortunado, porque soy de las pocas personas en el mundo que puede decir de corazón que tiene dos mamás, que me aman por igual y que yo amo por igual. Las amo más que nadie en el mundo”.