Harry Styles se refiere a su ex relación con Taylor Swift

Harry Styles es el protagonista de la nueva portada de la revista Rolling Stone, donde reveló de todo durante la promoción de su reciente debut como solista, que saldrá el próximo 12 de mayo y cuyo primer single “Sign of the times” ya está disponible.

El artista británico habló de su nueva música, el futuro de One Direction, su relación con Zayn Malik —su ex compañero de banda— y su vida amorosa. En esta última, el británico explicó las razones del por qué no funcionó su romance con Taylor Swift.

Harry Styles y su relación con Taylor Swift

En la entrevista contó cómo fue el pololeo que tuvo con Taylor Swift y recordó una de las citas que tuvieron en el Central Park de Nueva York donde ambos fueron capturados por los paparazzi. “Cuando veo las fotos de ese día, pienso que las relaciones son difíciles, a cualquier edad. Y añadiendo que realmente no entiendes exactamente cómo funciona cuando tienes 18 años, tratar de navegar por todas esas cosas no lo hace más fácil. Es decir, uno actúa incómodo cuando se inicia, estás en una cita con alguien que te gusta, debería ser sencillo ¿no? Estaba aprendiendo, sí, pero yo solo quería que fuera una cita normal”, detalló.

Además se refirió a las supuestas canciones que escribió Swift inspiradas en Harry —”Out of the Woods” y “Style“—, a lo que respondió que no está seguro de si eran para él o no pero aseguró que las canciones son muy buenas. “Escribo de mis experiencias, todo mundo lo hace. Soy afortunado si todo ayudó a crear esas canciones (…) Ella no necesita que yo le diga que las canciones son buenas”, declaró.

Y concluyó con un análisis de aquella relación. “Algunas cosas simplemente no funcionan. Hay muchas cosas que pueden ser buenas pero seguir siendo malas. Hay que celebrar el hecho de que fue poderoso y te hizo sentir algo en vez de pensar que no funcionó y estuvo mal. Compartimos algo, conocer a alguien nuevo, compartir esas experiencias, es lo mejor, así que le agradecería”.

Respuesta a Zayn Malik

El primero en dejar One Direction, grupo que los llevó a la fama, fue Zayn Malik, quien luego confesó que esa música es “algo que no escucharía”.

Ante esas declaraciones, Harry Styles expresó que “es una lástima que se sintiera de esa manera (…) Pero nunca le he deseado otra cosa que suerte a cualquiera que hace lo que le gusta. Si no estás disfrutando de algo y necesitas un cambio, debes hacerlo“.

Y por último, sobre un posible regreso de One Direction, Styles comentó que “me encanta la banda y no descartaría nada en el futuro. Cambió mi vida, me lo dio todo”.