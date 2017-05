Harry Styles lanza el primer videoclip de su disco debut como solista

Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction, lanzó este lunes el primer videoclip de su carrera como solista. “Sign of the times” pertenece además al primer disco del artista en su etapa como solista.

Según indica La Tercera, el cantante lanzará su álbum debut el próximo 12 de mayo, trabajo que está compuesto por 10 canciones y que tiene como nombre el título de este primer sencillo.

En el video, que en su primer día ya acumula más de 2 millones 600 mil reproducciones, se puede ver al artista alzando el vuelo y recorriendo desde el aire lagos y montañas de la isla de Skye en Escocia, según se detalla en “El Comercio”.

Según consigna este último medio, Will Bank, piloto del video, explicó a la edición online de la revista Billboard que Harry Styles voló por sobre los mil 500 pies de altura (un poco más arriba de un edicificio como la Torre Eiffel de Francia) en la grabación de las imágenes.