Harry Styles estrena romance con ángel de Victoria’s Secret

El cantante británico Harry Styles (23) está saliendo con Camille Rowe, una modelo de 27 años que forma parte del destacado elenco de los ángeles de Victoria’s Secret.

Aunque ninguno ha confirmado la información e, incluso, Harry negó conocerla al ser consultado hace algunas semanas, lo cierto es que ahora fueron captados juntos disfrutando de una fiesta en Nueva York, tal como se puede ver en la imagen publicada por el diario “The sun”.

“Harry y Camille están empezando una relación. Él protege mucho sus relaciones y no hará grandes demostraciones. Se les ve bien juntos y parecen felices”, declaró una fuente cercana al cantante al diario británico.

“Ella es una estrella al alza y Harry está atontado con ella”, agregó el informante.

Camille Rowe, quien vive en Los Ángeles, ha desfilado anteriormente para firmas como Louis Vuitton y Dior, siendo nombrada como Playmate Playboy en abril del 2016. Actualmente está enfocada en su carrera como modelo de Victoria’s Secret; mientras que Harry Styles se encuentra en promoción de su nuevo single, “Sign of the times”.

Eso sí, esta no es primera vez que el ex One Direction se encandila con una modelo de esta firma. Kendal Jenner, Sara Sarampio y Nadine Leopold también figuran en su lista de pasadas conquistas.