Hackers roban nueva película de Disney y exigen pago para no filtrarla

“Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, la nueva película de Disney próxima a estrenarse, fue robada por hackers internacionales, quienes piden a la compañía un monto de dinero a cambio de no publicar imágenes de la cinta antes de su estreno.

Según indica El País, con información del portal Deadline, los estudios Disney ya colaboran con la investigación federal y no van a ceder al método de chantaje para recuperar la película.

Los hackers piden una cantidad todavía no concretada pero de la que se sabe que sería una cifra muy elevada y a pagar en bitcoins. Según la publicación, en un comienzo la amenaza está relacionada con la liberación de cinco minutos de la película, para luego ir soltando 20 minutos de manera paulatina hasta que se efectúe el pago.

“Encontrar al delincuente es lo más difícil para el FBI. Casi imposible, porque de todas partes del mundo tienen diversas técnicas para ocultar su rastro en la red”, explicó Hector Monsegur, director de Rhino Security Labs, hacker y actual consejero del FBI, al sitio Deadline en declaraciones reproducidas por “La Hora”.

“El hacker puede ser egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no”, agregó. Además, explicó que el fallo en la seguridad no sería responsabilidad de Disney, ya que esta compañía dispone de un buen sistema de seguridad, sino de las pequeñas productoras y distribuidoras que no tienen un gran presupuesto para invertir en su sistema para prevenir los hackeos.

Cabe recordar que tan sólo hace unas semanas Netflix fue víctima de una técnica parecida. En esa ocasión, desde la plataforma de streaming se negaron a pagar y ahora 10 episodios de la próxima temporada de la serie “Orange is the new black” fueron filtrados mucho antes del estreno, el que estaba previsto para el 9 de junio.