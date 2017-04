“Günes”, la nueva teleserie turca que llega al mercado chileno

Las teleseries turcas se apoderaron de la televisión chilena. Así lo hemos visto con “El sultán”, “Medcezir” y “Elif”, diversas producciones que han llegado a los canales nacionales.

Ahora último, TVN confirmó que emitirá una nueva teleserie turca tras el éxito que ha tenido la apuesta extranjera “Elif”, que promedia 7 puntos de rating siendo lo segundo más visto en su horario. En esta ocasión será el turno de “Günes, todo amor esconde un secreto” —en Turquía se conoce como “Güneşin Kızları”—, ficción que se transmitirá en el bloque vespertino y que partirá este lunes 24 de abril a las 18:30 horas.

“Günes, todo amor esconde un secreto”

La teleserie narra la historia de Günes, una mujer que ha criado sola a sus tres hijas: Nazli, Selin y Peri. Nazli es la hermana que no quiere a nadie al lado de su madre; Selin es frívola y bella y; Peri es la hermana menor, que solo quiere lo mejor para su madre. Ellas ya son adolescentes, por lo que Günes decide rehacer su vida con Haluk, un millonario empresario hotelero que le ofrece matrimonio y una vida lujosa en Estambul junto a su familia compuesta por su hijo, sus dos hermanas y su sobrino.

Lo que no esperaba Günes es que esto genera un gran drama familiar puesto que Nazli no quiere compartir el amor de su madre. Luego se da cuenta de su actitud y aprueba el matrimonio entre su madre y Haluk, aunque no sospechan que él tiene un pasado lleno de secretos. ¿Ganará el amor?

“Günes, todo amor esconde un secreto” fue emitida en 2015 por Kanal D y tuvo un gran éxito en Turquía. Sus protagonistas son Emre Kinay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan y Hande Erçel.

