El gran logro en el amor de Valentina Roth

Valentina Roth en el último tiempo ha estado viviendo un gran momento en el amor.

Así hemos visto cómo en redes sociales se muestra feliz de la vida con Martín Buschmannm, su actual pololo, con quien incluso ha tenido planes de irse del país (revisa la nota relacionada).

Y en estos días está celebrando un gran logro: cumplió 7 meses con su pareja. Para celebrarlo, compartió una tierna foto con un mensaje de Instagram. “7 meses juntitos. Haré historia vamos pal año mierdaaa jajajá . (Nunca he cumplido 1 año pololeando por que me aburro demasiado fácil) y soy muy cuática jajajaj. es la verdad nadie me puede seguir el ritmo se que soy muy difícil de llevar pero bueno sin querer me encontré después de 10 años con esta personita hermosa que me tiene muy enamorada y lo mas importante. Feliz. Mi regalón número 1 te amoo”, escribió.