Gigi Hadid impacta con su axilas sin depilar

La modelo Gigi Hadid alza sus brazos y para mostrarle al mundo unas axilas sin depilar. Eso es lo que llama más la atención del más reciente video que la modelo realizó para la revista Love.

Pero que la modelo de 22 años no se depile la axilas para dicho clip es manifiesto directo a romper con las reglas básica de belleza, así como además de un importante mensaje sobre ser tú misma y no aceptar estándares que no vayan con tu personalidad.

“Sé fuerte” es lo que nos dice Gigi en el ya famoso calendario de adviento de Love Magazine. Mensaje que ha revolucionado las redes sociales y que se ha ganado en partes casi igual la admiración y el rechazo de sus seguidores.