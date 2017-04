El tierno gesto del Huaso Isla con Gala Caldirola por su aniversario

La ex chica reality y actual rostro de La Red, Gala Caldirola, cumplió 9 meses de relación con el futbolista Mauricio “huaso” Isla, celebración que comenzó con un viaje express que realizó la española a Europa.

Al regresar a Chile, la modelo fue sorprendida con cuidadosos detalles que le dejó el jugador del Cagliari italiano, regalos que mostró a través de su cuenta de Instagram, los que enternecieron a sus seguidores.

“Llegar a casa después de un viaje tan largo y encontrarte con esto… ¡Felices 9 meses juntos! Apenas me fui y ya te extraño tanto @islamauricio4. ¡Gracias por hacerme creer en mí, y ayudarme a ser una mejor persona!“, escribió Caldirola.

Los seguidores de la española no dejaron de escribirle en su publicación, en los que la felicitaban por la relación tan duradera que ha creado con el futbolista de la roja. Entre los comentario más destacados están: “Ojalá que todo sea dé corazón y perduren para siempre y que no sea uno más dé esos sueños y una enseñanza a todas ésas mujeres que sí existe él amor limpio ojalá no sé contaminen les deseó lo mejor sin conocerlos”; “La pareja mas linda y tierna de todas… felicidades por sus 9 meses juntos”; “¡linda pareja! me alegro que hagas feliz al Huaso, ojala que se traspase a la cancha jeje ¡felicidades!”.