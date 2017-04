Francisco Saavedra reveló el secreto para mantener su figura

El animador chileno de “Lugares que hablan” de Canal 13, Francisco Saavedra confesó cómo lo hace para mantenerse en forma.

Hace tiempo que comenzó a cuidar su apariencia, decidió realizarse una operación y hace mucho ejercicio y come muy sano para no engordar.

Debido a su intenso trabajo, duerme poco a veces y come desordenado, pero no pierde la linea. “A veces en los viajes me toca tomar desayuno tres veces (…) Lo ideal es sacar las bebidas con gas y cuando llego a Santiago no como carbohidratos, sino que puro pollito con lechuga”, reveló el sitio TKM.

También indicó que antes le afectaba que le dijeran que estaba gordo, pero hoy es un hombre nuevo y se siente feliz con su actual figura.