Sin duda uno de los grandes estrenos de cine de este 2017 fue “50 Sombras más oscuras”, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson.

Pero la historia de Anastasia Steele y Christian Grey no termina ahí. Porque durante el 2018 se estrenará “50 Sombras liberadas”, la tercera parte de esta saga.

Y según publicó la revista Vogue España, ya se liberó el primer tráiler de esta tercera parte donde vemos cómo los protagonistas disfrutan de su luna de miel en Europa ahora que su relación va viento en popa.

Revisa: “50 sombras de Grey”, ¿ahora un musical?

De acuerdo a Vogue “el clip no está disponible en todos los países –de hecho, no ha llegado a España o al Reino Unido–, pero tiene imágenes que valen más de mil palabras, sobre todo si el lenguaje corporal pesa más que cualquier otra cosa. Ahí está Anastasia vestida de novia o Grey con una pistola, lo que deja claro que no todo será de color de rosa”