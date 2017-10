Fernanda Hansen recibió un golpe en violento asalto

Cada vez son más los asaltos o portonazos violentos que sufren los famosos, hace un tiempo le ocurrió a la actriz Claudia Di Girólamo, y uno de los últimos más impactantes fue el que sufrieron Rafael Araneda junto a su esposa, Marcela Vacarezza y sus hijos.

Al parecer este tipo de episodios están lejos de terminar. Ahora la víctima fue la periodista Fernanda Hansen junto a un grupo de amigos.

El asalto

Los tres se encontraban en un porshe, cerca de las 9 de la noche e iban camino a House Rock & Blues, donde iba a tocar en vivo el marido de Hansen.

Al bajarse del auto fueron abordados por 8 personas, que habían descendido de otros dos vehículos. Según la animadora la mayoría parecían menores de 18 años con el rostro semi cubierto.

Según las declaraciones que entregó Fernanda Hansen a Las Últimas Noticias sus amigos entregaron las llaves del auto y cartera, sin embargo ella de una forma instintiva comenzó a correr, pero no hacia el bar donde iban sino que en la otra dirección.

La persecución

Al salir corriendo Fernanda Hansen fue perseguida por dos o tres personas, no lo recuerda con seguridad, las que finalmente la interceptaron. Dice que tiene conocimiento que ante estas situaciones uno no debe poner resistencia, sin embargo no sabe si es porque tenía fotos de su hija, que se negó a entregar sus pertenencias. Debido a esto comenzó un forcejeo, tras el cual recibió un fuerte golpe, el que aún no sabe si fue intencional o producto de los movimientos.

“Está más feo en la zona de la boca”, es lo que constata en el diario nacional, donde además declara que finalmente los otros asaltantes pasaron a buscar a los hombres que la habían perseguido y se fueron sin las pertenencias de ella.