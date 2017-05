Fan de Britney Spears remata sus emblemáticos trajes

Todos los amantes de la música recordarán el traje ocupado por Britney Spears en los MTV Musica Awards en el 2001, donde la cantante se lució en el escenario con una boa. Entonces qué me dirías si te cuento que está vendiendo sus atuendos por internet.

Una admiradora de la cantante publicó la oferta de estos trajes por eBay, y busca ganar como mínimo un millón de dólares, según cuenta el portal español ABC.

La colección que se encuentra en remate incluye 7 modelos que la artista utilizó durante la grabación de algunos de sus videos más famosos. También está a la venta la indumentaria que utilizó en el concierto que la cantante ofreció durante la Super Bowl en un espectáculo junto con Aerosmith.

Entre los trajes más destacados está el utilizado en el video de “Overprotected”, “I’m A Slave 4″ y “Me Against the Music”, tema que grabó junto a Madonna.

La oferta de eBay finaliza la próxima semana, pero hasta el momento la ganancias conseguidas ascienden a más de 33.000 dólares. Así que, el menos por ahora, la meta de la coleccionista parece difícil de alcanzar.