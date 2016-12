Famosa pareja del espectáculo nacional terminó su larga relación

Eran una de las parejas más estables del espectáculo nacional tras cinco años de una intensa relación, pero hoy Tiago Correa y Mayte Rodríguez ya no están juntos, según confirmó la propia actriz.

Y es que en el lanzamiento de la teleserie “Pobre diablo”, de TVN, la hija de Carolina Arregui confesó su nueva situación sentimental al ser consultada por su noviazgo con el actor, quien también es parte de la ficción.

“No. Todo bien. Los personajes no se encontraron tampoco. No nos tocó actuar juntos, ninguna escena. Pero compartimos set, como él entra a grabar. Bien”, dijo.

La actriz añadió que el término fue “hace un tiempo atrás. Pero estamos súper bien. A mí no me gusta mentir. Así es que te lo digo porque me estás preguntando. Creo que es un espacio que prefiero proteger. Espero que me lo respeten”.

Además, añadió que el quiebre fue en buenos términos. “Estamos los dos súper bien. Y de repente pasa que uno siente que tiene que tomar otro camino. Eso fue lo que nos pasó”, relató.