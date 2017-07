Faloon Larraguibel reveló traumático episodio que vivió en Brasil

Faloon Larraguibel volvió a la televisión, animando el programa “Sabores”, de Zona Latina, junto a Emilia Pacheco y Germán Schiessler. Y precisamente en el espacio televisivo entregó una impactante confesión de los duros momentos que vivió en Brasil, cuando estuvo acompañando a su pareja, el futbolista Jean Paul Pineda que estaba en el Club Deportivo Vitoria, justo antes de volver a Chile.

Entre lágrimas relató que en abril fue víctima de un violento asalto junto a Jean Paul y sus hijos, Luciana (1 año y 10 meses) y Jean Paul Jr. (8 meses). En entrevista con “Las Últimas Noticias”, entregó más detalles de lo sucedido. “Volvíamos a la casa en el auto cuando en plena avenida se cruzó una camioneta. Frenamos para no chocar y se bajaron tres tipos con pistolas. Saqué a mi hija Luciana del auto y Jean Paul sacó a mi otro hijo de la silla. Todo mientras estos tipos nos apuntaban en la cabeza y gritaban”, recordó. Desde ese entonces, sus días fueron muy difíciles. “Para mí fue un infierno vivir ahí. Por eso volvimos a Chile”, añadió.

“Paul se tenía que concentrar, me quedaba sola en la casa y yo estaba aterrada. Sentía los ruidos de los autos y me daba miedo. No dormía casi nada y eso que el condominio donde vivíamos era súper seguro. No salí de la casa en los dos meses antes de volver a Chile. Le decía a Paul, llorando, que quería irme de ahí”, detalló.

A pesar de que ya se siente más tranquila, el episodio la marcó: “Aunque ahora estoy en mi país igual tengo miedo de manejar sola. El otro día lo hice y miraba para todos lados. Ando perseguida”.