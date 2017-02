Faloon Larraguibel reveló cómo le cambió la vida con la maternidad

En medio de los preparativos para su regreso a los eventos públicos tras ser madre por segunda vez, Faloon Larraguibel estuvo de invitada en el matinal “Mujeres Primero”.

En el programa de La Red conversó sobre cómo la llegada de sus hijos, Luciana y Jean Paul, le cambiaron la vida.

De hecho, confesó que está dedicada por completo a la crianza de sus pequeños. Tanto así que, como la mayoría de las madres, se encarga sola de todo. “La maternidad me cambió completamente. Ya no salgo. Los niños los cuido yo, no tengo nana”, explicó.