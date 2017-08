Falleció emblemático actor de la saga “Harry Potter”

El actor británico Robert Hardy, que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en la saga de “Harry Potter”, murió a los 91 años en su residencia y por causas naturales.

Sus hijos, Emma, Justine y Paul, fueron los encargados de comunicar la noticia este jueves a través de un comunicado.

“Es con gran tristeza que la familia de Robert Hardy anuncia hoy su muerte, después de una tremenda vida, y una gigantesca carrera en teatro, televisión y cine que abarca más de 70 años”.

“Papá será recordado también como un meticuloso lingüista, un artista brillante, un amante de la música y un campeón de la literatura”, destacaron sus hijos.

Hardy comenzó su carrera en la década de 1950 interpretando diversas obras del dramaturgo William Shakespeare, tanto en teatro como TV.

La BBC lo convocó para una serie por primera vez en 1966, cuando se unió al reparto de “The troubleshooters”. Luego, entre 1978 y 1980, participó en la primera etapa de “All creatures great and small” y en 1981 fue distinguido por la reina Isabel II como Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus méritos artísticos.

En los últimos años, Robert fue reconocido por su participación en la saga protagonizada por Daniel Radcliffe, en la que debutó en el 2002 en la cinta “Harry Potter and the chamber of secrets”.

Hasta el 2007 encarnó en otras tres películas a Cornelius Fudge, uno de los ministros de magia del mundo ficticio creado por J.K. Rowling.