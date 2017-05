Fallece Roger Moore, actor que interpretó a James Bond

Una de las películas que ha marcado a diversas generaciones es James Bond, que ha traspasado las barreras del tiempo y ha contado con varios actores que han interpretado al mítico agente 007.

Uno de los más reconocidos fue el actor británico Roger Moore, quien falleció a los 89 años en Suiza, producto de un cáncer. Así lo anunció su familia este martes recién pasado.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, murió hoy en Suiza tras una batalla breve pero valiente contra el cáncer. Estamos todos devastados”, explicó la familia en un comunicado publicado a través de Twitter.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017