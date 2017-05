Tras su salida del reality “Doble tentación”, el modelo Cristóbal Álvarez recibió una tentadora oferta de un reality ecuatoriano, del que ya disfruta de su éxito.

Revisa: Participante de “Doble Tentención” critica a la producción del reality

El chico reality y también ex “Mister Chile”, se encuentra por estos días en Ecuador, donde es uno de los participantes del programa “BNL, la competencia”, un programa de pruebas físicas de un grupo de doce jóvenes que buscan no ser eliminados y poder ganar un premio final, y donde comparte con dos de sus ex compañeros Michael Murtagh y Ámbar Montenegro.

Revisa: Participantes de “Doble tentación” confirman su romance

A través de sus redes sociales, Cristóbal Álvarez a compartido parte de su experiencia en Ecuador, donde ya ha recibido el cariño de sus fans.