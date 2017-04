Ex pareja de Valentina Roth niega agresiones físicas

Hasta el Ministerio de la Mujer y la equidad de género se involucró en el caso de una supuesta agresión que habría recibido Valentina Roth, por parte de su pololo, Martín Buschmann.

Todo esto, luego de que la ex bailarina compartiera una transmisión en vivo a través de Instagram Stories, donde aseguraba que su pareja la habría golpeado.

Pero ahora, Martín emitió un comunicado a través del fanpage de Facebook de su banda, llamada KSN Fam. Acá te lo dejamos:

“El día miércoles 27 de abril, del presente año, se subió un vídeo a diversas redes sociales en el cual se me acusa de agredir física y verbalmente a Valentina Roth, dejándola incluso incomunicada al cortar cables de contacto con conserjería.

De los hechos manifestados, por Valentina Roth, aclaro lo siguiente:

El día martes por la tarde, hubo una discusión de pareja entre Valentina y yo, que terminó en golpes de ella hacia mí. Todo comenzó con una patada en la cara que me propinó. Esto fue documentado e informado en comisaria de Lo Barnechea.

No es la primera vez que ocurre, Valentina me ha golpeado, empujado e insultado verbalmente en muchísimas ocasiones. Muchas veces, yo también he reaccionado mal verbalmente. Claramente, la situación ha salido de control. Aunque repito, yo jamás le he pegado, nunca.

Niego rotundamente, los hechos por los que Valentina me acusa, nada es verdad. Jamás le pegué, jamás corté el cable de conserjería y jamás la encerré. TODO es un montaje mediático de Valentina para atraer medios de comunicación y generar ingresos, que actualmente, necesita.

Ella genera constantemente episodios de violencia, vinculados con alcohol, y estados emocionales incontrolables, y créanme, he tratado por todos los medios de ayudarla a encontrar estabilidad emocional.

Yo efectivamente sostuve hasta ese día una relación emocional con ella, me enamoré. Mis cercanos me advirtieron de quien era Valentina, de sus relaciones pasadas y de los escándalos en los que mucha veces se vio involucrada, sospechosamente, por el mismo tema de violencia. No escuché a tiempo, no salí de esta relación cuando debí hacerlo, error que hoy pago.

Nunca he tenido actitudes violentas, sólo he cometido el error de responderle a Valentina y caer en una tortuosa relación. Siempre verbalmente desde mi parte en respuesta. Con una mujer, jamás. He respetado a cada una de mis parejas, la última, fue una relación de 7 años.

No vivo de esto, lamentablemente, ella sí.

Quise ayudarla a acercarse a sus padres. Fue su madre quien reconoció en una conversación que Valentina es caso perdido, ella nunca cambiará. Seguí sin escuchar…

Con estas palabras, vuelvo a negar rotundamente cualquier tipo de violencia en contra de Valentina Roth. Esto, es un montaje. El golpe que se ve en su cara, es parte del espectáculo que cruelmente montó. Nada es real, sólo que ella me agredió a mi y yo a las 22.30 hrs de ese día, me cansé y la dejé”.