Ex chicas Disney revelan por qué dejaron de ser amigas

Demi Lovato y Selena Gomez eran inseparables durante los inicios de su carrera. Todas las amaban y quería ser tan amigas como ellas, pero algo sucedió que nunca más se hablaron..

Fue la ex de Joe Jonas, quien confesó en una entrevista televisiva por qué se alejó de Selena Gomez. “Cuando dejé de ser parte de “Disney” no vi más a mis amigas e incluso mi familia (…) Trabajaba solo con hombres hasta que un momento me di cuenta que no tenía amigas en mi vida en quien confiar, pero era porque solo estaba con chicos”, indicó.

Pasaron los años y Demi se dio cuenta que debía tener al menos amigas cercanas y que no todo en la vida es trabajo.