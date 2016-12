Ex chica reality fue detenida por estafa

Esta semana una recordada ex chica reality vivió un episodio para el olvido.

Según detalló el programa “Intrusos”, la ex participante del realiy “Fama”, de Canal 13, Erna Gutiérrez fue detenida por presunta estafa. Carabineros llegó hasta su domicilio.

La rubia fue demandada por un taxista a quién no le pagó un viaje por considerarlo excesivo. Tras pasar la noche detenida, ayer fue formalizada y ahora deberá esperar una audiencia fijada para enero. “Casi me morí. Nunca me llegó ninguna citación y mira dónde terminé”, detalló ella al programa de La Red. “Ya estoy tranquila. Tengo que venir en enero y ahí le pagaré al taxista para que se solucione el programa”, añadió.