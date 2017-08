Estudio premia a las peores comidas de las cadenas de restaurantes

Como si se tratara de los premios Oscar a lo peor de la comida, un reciente estudio del Center for science in the public interest presentó un curioso listado de ganadores, en diferentes categorías, a los platos de comida con más calorías de las cadenas de restaurantes estadounidenses.

Sorprendentemente, algunos de los nombres que aparecieron este año en el informe, denominado Xtreme eating awards, fueron de reconocidas cadenas como Chili’s, Cheesecake factory, IHOP, Buffalo wild wings y Pizzeria uno.

El infame primer lugar en la categoría de “Los peores efectos viscerales” se lo llevó el Ultimate smokehouse combo de Chilli’s. La cuenta total de calorías que trae este suculento platillo asciende a 2.440, agregando también 41 gramos de grasa saturadas y 7.610 miligramos de sodio. ¡Todo en un solo plato!

Por su parte, el premio a “Peor adaptación de una pasta” fue para la Napolitana de Cheesecake factory con 2.310 calorías. Mucho más de lo que tiene uno de sus dulces y afamados postres.

La cadena IHOP también hizo los honores al aparecer con su Cheeseburger omelette with pankakes, butter, & syrup en el premio a “Desayuno menos original”, con un total de 2.310 calorías.

En la categoría de “Peor queso en un papel protagónico”, Buffalo wild wings alzó el galardón con la Cheese curd bacon burger y sus 1.950 calorías.

Y para cerrar con broche de oro, el premio al “Final más ridículo” fue para el Ridiculously awesome, insanely large chocolate cake de Pizzeria uno, que agrega a tu dieta nada menos que 1.740 calorías y 168 gramos de azúcar de una sola vez.