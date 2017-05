Estos son los resultados del #CensoDelAmor

Los estadísticos de FMDOS trabajaron arduamente para entregar los resultados del #CensoDelAmor.

Quisimos saber cómo viven el amor a través de un formulario, donde el 94% de los encuestados fueron mujeres y 6% hombres. ¡Muchas gracias a tod@s por participar!

Estas fueron sus respuestas:

¿Crees en el amor a primera vista?

Sí: 65%

No: 35%

¿Besas en la primera cita?

No: 54%

Sí: 46%

¿Crees en la amistad entre un hombre y una mujer?

Sí: 82%

No: 18%

¿Es la diferencia de edad un problema en las relaciones?

No: 80%

Sí: 20%

¿Has sido infiel?

No: 55%

Sí: 45%

¿Perdonarías una infidelidad de tu pareja?

No: 70%

Sí: 30%

¿Se puede ser amigo de tu ex pareja?

No: 56%

Sí: 44%

¿Has tenido un amigo con ventaja?

Sí: 71%

No: 29%

¿Qué prefieres?

Matrimonio: 51%

Convivencia: 41%

Acuerdo de unión civil (AUC): 8%

¿Cuál es tu visión de la maternidad/paternidad?

Me gustaría tener hijos: 50%

Tengo hijos: 39%

No está en mis planes ser mamá/papá: 12%

¿Discutes con tu pareja por las tareas domésticas?

No: 60%

Sí: 40%

¿Confiesas a tu pareja el número de parejas sexuales que has tenido?

No: 53%

Sí: 47%

¿Pides las claves de sus cuentas (correo electrónico y redes sociales) como muestra de confianza?

No: 88%

Sí: 12%

¿Revisaste alguna vez su celular?

Sí: 69%

No: 31%

¿Has buscado el amor on line?

No: 62%

Sí: 38%

¿Usas o has usado sitios web o aplicaciones para buscar pareja?

No uso: 53%

Aplicaciones: 30%

Sitios web: 17%

¿Has tenido más de un perfil en redes sociales o aplicaciones para conocer pareja?

No: 73%

No uso: 19%

Sí: 7%

¿Dices toda la verdad a quienes conoces en Internet?

No conozco gente de esa forma: 37%

Sí: 32%

No: 31%

¿Cuánto te demoras en conocer en persona a un amor online?

Un mes: 35%

No conozco gente online: 32%

No me junto con gente que conozco online: 25%

Una semana: 8%

¿Es infidelidad coquetear online?

Sí: 58%

No: 42%

¿Crees en el amor para toda la vida?

Sí: 88%

No: 12%