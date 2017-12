Estas son las series en Netflix más vistas por los chilenos durante el 2017

¡Vamos terminando este 2017 y es momento de recuentos! Es por eso que la popular plafatorma de Netflix dio a conocer su ranking con lo más visto por los chilenos.

A pesar de que los maratones fueron muy populares este año, no todas las series se disfrutaron de la misma manera: algunas se devoraron, otras se saborearon, con algunas fuimos infieles y otras nos inspiraron a disfrutar en familia.

Las series que los chilenos devoramos en 2017

Este año devoramos (vimos más de dos horas al día) dramas como Anne with an E, Greenleaf y Las chicas del cable, pero también escapamos de la realidad con un poco de ciencia ficción (3%) y buscamos incansablemente las respuestas haciendo maratones de The Keepers.

1. Anne with an E

2. Greenleaf

3. American Vandal

4. Suburra: Blood on Rome

5. 3%

6. Ingobernable

7. GLOW

8. The Keepers

9. Las chicas del cable

10. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Las series que los chilenos saboreamos en 2017

Este año necesitábamos reír, por lo que disfrutamos saboreando (viendo menos de dos horas al día) comedias como Big Mouth y Friends from College. También nos detuvimos a ver The Crown y Una serie de eventos desafortunados con calma… más que nada porque el espectáculo visual lo amerita.

1. The Crown

2. Big Mouth

3. Disjointed

4. Neo Yokio

5. Una serie de eventos desafortunados

6. The Confession Tapes

7. Friends from College

8. Ozark

9. The OA

10. Atypicall

Las series que nos hicieron ser infieles en 2017

No pudimos resistir y nos adelantamos a nuestras parejas. ¿Qué programas nos convirtieron en infieles? Los thrillers: Narcos, Ozark, Black Mirror y El Chapo. Claramente ningún chileno pudo resistirse a maratonear Stranger Things, ya que también es la serie con más supermaratoneros en el año.

1. Stranger Things

2. Narcos

3. 13 Reasons Why

4. Sense8

5. Orange is the New Black

6. Black Mirror

7. El Chapo

8. The OA

9. Ozark

10. Marvel – The Defenders