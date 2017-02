Por esta razón Javiera Contador abandonó el método Grez

El pasado 21 de diciembre, Javiera Contador mostró en pleno matinal “Muy buenos días” cuáles fueron los resultados que obtuvo tras estar durante un mes con la dieta del polémico método Grez (revisa la nota acá).

Este controvertido método consiste en una alimentación basada en una dieta alta en grasas y baja en azúcares, lo que ha generado diversos comentarios entre el área de la medicina puesto que Pedro Grez es ingeniero. En aquel momento, Javiera Contador compartió sus resultados en el matinal y señaló que mantendría la dieta por unos 3 meses más. Sin embargo, decidió abandonarla antes de tiempo.

¿La razón? En una entrevista con The Clinic, la actriz manifestó que estuvo un mes con la dieta: “Bajé un poco de grasa, pero es media insostenible. Es una dieta más masculina que femenina, porque conozco como a 15 hombres que han bajado ene, y conozco a dos mujeres que han bajado un poquito”.

A su vez, recordó que con esa dieta “comía huevos con tocino en las mañanas. Medio pesado. Ahora, que la dejé, me quedé con ciertas cosas que me parecen que tienen sentido: que el colesterol no es tanto tema, que a las grasas no hay que tenerle tanto miedo, que en el fondo uno puede comer mantequilla si no lo mezclas con carbohidratos”.

Pese a la controversia que ha tenido el método Grez, Javiera explicó que conoce gente “que se atendió con doctores que les comentaban que el método Grez era verdad. Hay que ir cachando y ser responsable. Aunque comiera grasa con esa dieta, me siento mucho más responsable que cuando tenía 25 años y tomaba pepas para adelgazar y andaba toda empepá sin saber lo que contenían”.

Y concluyó explicando que ha hecho hartas dietas en su vida pero ahora se arrepiente porque “la vida es tan corta, pasémoslo bien. Y soy de las que si sale a comer no va a pedir una ensalada, pa qué po, si te están invitando a comer. Y para comer ensalada, como en mi casa. Sí, soy chanchita. Pero cada vez siento que hay que hacer más ejercicio. Como que lo regulo mejor, la verdad”.

