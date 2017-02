Esta actriz confesó que tuvo miedo de enamorarse de Luis Miguel

Siempre se ha hablado de los romances de Luis Miguel, ya que el artista es reconocido por ser un rompecorazones. A pesar de que estar con él puede ser un sueño para muchas, una de sus ex habló y confesó un gran secreto de su romance con el Sol de México.

Se trata de Lucía Méndez, la guapa actriz de 62 años que tuvo un romance con Luis Miguel por diez años y estuvo muy enamorada.

En una reciente entrevista a un programa mexicano, la mujer contó que mientras estaba con el cantante sentía mucho miedo de estar con él por la edad. “No me enamoré porque me daba miedo, en ese entonces yo tenía 30, pero era muy inmadura porque toda mi vida trabajé y había partes de mi personalidad que no maduré, por lo que nunca vi mi relación con Luis Miguel con algún futuro por la edad”, indicó.

También comentó que el cantante es un tremendo hombre y que lo que más le gustó de el como hombre, era su sentido el humor.