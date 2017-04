Las emotivas palabras de la esposa de Michael Bublé sobre el cáncer de su hijo Noah

Luisana Lopilato, esposa de Michael Bublé, se refirió por primera vez a la enfermedad de su hijo Noah y el trauma que ha pasado en los últimos meses.

“Gracias a Dios, mi hijo está bien. Cuando ocurren cosas como esta que nos sucedió a nosotros, hay que tomar decisiones que cambian la vida“, confesó.

La actriz contó detalles sobre el tratamiento al que fue sometido el menor de tres años, el que vivió cuatro meses de sesiones de quimioterapia en Los Ángeles, para así tratar de curar el cáncer al hígado que lo afectó.

“Nos pasó a nosotros. Ahora valoro mucho más la vida, el ahora y el presente”, explica la esposa del cantante canadiense. “Me gustaría dar las gracias a la gente por su apoyo, por las oraciones, por todo su amor. Para mí es difícil hablar de esto, es muy reciente y todavía estoy un poco sensible con el tema, pero el amor es diario. La gente me detiene por la calle. Es maravillosa saber que estás acompañado en la vida y que la gente te quiere”, añadió visiblemente emocionada, según recopiló el portal ABC.

Revisa: Hijo de Michael Bublé avanza en su recuperación del cáncer y lo califican como “una bendición de Dios”

Aunque han confesado que los resultados al tratamiento han sido positivos, creen que todavía queda mucho camino que recorrer. “La recuperación de mi hijo es un proceso largo como todos ustedes saben y él tiene que continuar con chequeos. Pero estamos muy contentos. Esperamos ver a nuestros hijos crecer”, finalizó sobre el tema.