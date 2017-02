Especial solter@s, pero no sol@s

¿Estás solter@? En FMDOS queremos acompañarte este mes no es sólo para las parejas, sino también para quienes disfrutan de la soltería. En este especial podrás encontrar panoramas y películas para recordar que esta etapa no es tan terrible como el resto cree.

“(500) días con ella”

Esta película comprueba la teoría de que cuando uno ama más que el otro, las relaciones no funcionan. Porque cuando el amor no es recíproco, no crece. Hay que aceptar y aprender que si no hay amor, pues no lo vale.

“Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”

Si pudieras olvidar a tu ex para siempre, ¿lo harías? Esta película nos deja meditando sobre las relaciones de pareja y toda esa convivencia que a veces nos pasa la cuenta.

“El bebé de Bridget Jones”

¿Cómo olvidar todas las situaciones vergonzosas que vivió Bridget Jones? La última entrega de esta comedia fue todo un éxito y podemos ver cómo la protagonista su vida amorosa toma otra rumbo a los 40 años, cuando está soltera y vive un gran momento profesional, pero conoce a un guapo nuevo galán y la cigüeña la visita.

“Closer”

La historia muestra a dos parejas que se ven enamoradas, pero no es como todos piensan: se engañan y terminan una y otra vez. Un claro ejemplo de que la infidelidad puede ocurrir y que es importante aclarar nuestros sentimientos para no dañar a un tercero.

“Atracción fatal”

Dan Gallagher (Michael Douglas) interpreta a un abogado con una familia perfecta, hasta que conoce a Alex (Glenn Close) y comienza una aventura llena de atracción y obsesión. ¡No todo es tan sencillo!

“Despedida de soltera”

Una historia cómica para disfrutar con tus amigas. La trama se centra en Becky, quien está a punto de casarse con su guapo novio. Sus amigas del colegio le organizan una despedida de soltera pero no todo sale como ellas quisieran. ¿Lograrán que todo se solucione?

“Blue Valentine”

Llevan 7 años de matrimonio pero con el tiempo, Cindy (Michelle Williams) deja de interesarse por su marido Dean (Ryan Gosling). Una medida desesperada es recuperar la pasión en la relación y a través de los recuerdos, viven esos momentos que tanto los enamoró pero que hoy están deteriorados.

“Viviendo con mi ex”

Jennifer Aniston y Vince Vaughn traen esta comedia romántica que nos muestra las dificultades de estar en pleno proceso de quiebre de una relación. En la película, los protagonistas se están separando pero ninguno quiere dejar el departamento así que encontraron la solución: dividirlo en dos mitades, uno para cada uno. ¿Lograrán convivir juntos?

“¿Cómo ser soltera?”

Basada en la novela “How to be single” de Liz Tuccillo. Es el nuevo estreno de la temporada y se centra en Alice (Dakota Johnson), una joven que acaba de terminar con su novio. Pero su amiga Robin (Rebel Wilson) le muestra la vida de los solteros, cómo aprovechar ese momento y todas las opciones disponibles para disfrutar su nuevo estado civil.

Masturdating: Conoce la tendencia de citas del momento

¿Soltero? Esta es la nueva app que te promete ayudar a buscar pareja

Dime qué comes y te diré con quién sales

El país con más solter@s y vírgenes en el mundo es…

¿La soltería es genética?

¿Las personas solteras son más felices que las casadas?

¿Qué dicen realmente los hombres con su lenguaje corporal?

¿Soltero o en pareja? Estudio revela cuál mejora tu salud

Identifica a un hombre soltero con estas señales

Con estos tips serás feliz con tu soltería

Carnaval de solteros en California Cantina

Para disfrutar la soltería o quizás encontrar el amor, el Carnaval de solter@s de California Cantina (Las Urbinas 44, Providencia) es la fiesta ideal. Cócteles, música brasileña, cotillón y muchas sorpresas habrá el próximo viernes 10 de febrero. La entrada tiene un valor de 3 mil pesos hasta las 23 horas y luego, 5 mil pesos. Más información aquí.

Sin Valentín en Club Eve