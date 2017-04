Especial: FMDOS celebra el amor de mamá

Porque las mamás son únicas y constantemente tienen frases típicas que sólo ellas pueden decirnos, las recordamos con estas frases memorables que nos han hecho llorar, rabiar y reflexionar. ¿Con cuál te identificas?

“Si lo busco yo, lo encuentro”. “Esta casa no es un hotel para que llegues a la hora que se te de la gana”. “Si tus amigos se tiran de un puente, ¿tu también te vas a tirar?”. “¡Avísame cuando llegues!”. “Algún día dirás: ¡Cuanta razón tenía mi madre!”. “Soy tu madre y me tienes que respetar”. “Estos platos no se van a lavar solos”. “Porque soy tu mamá y punto”. “Abrígate que hace frío”. “Espérate que llegue tu papá y vas a ver”. “¡No me importa quién empezó la pelea!”. “No seas mañoso, piensa que hay niños que no tienen que comer”. “¿Qué parte de ‘no’ no entiendes?”. “Cuando tú vas yo ya vengo de vuelta”. “Cuando seas madre me entenderás”. “¿Estas son horas de llegar a la casa?”. “¡Ven a comer que se enfría”. “¿Estás aburrido? Ordena tu pieza”. “¿Tú crees que nací ayer?”. “Un día de estos se levantan y no me van a encontrar, a ver qué hacen”.

Nuestros artistas nos han enamorado con cada una de sus letras y melodías, pero también han sabido que sus madres son parte fundamental de su inspiración. ¡Y estas son algunas historias de estos cantantes que nos encantan junto a sus mamás!

Justin Bieber, las dos caras de la relación con su madre

La relación de Justin Bieber con Pattie Mallete, su madre, ha sido dulce y agraz. En 2015, el cantante canadiense contó en una entrevista con la revista Billboard que durante dos años la relación con su madre era “prácticamente inexistente”. El distanciamiento fue, según el, porque se sentía avergonzado. “Nunca quise que mi madre se sintiera decepcionada de mí, pero yo sabía que lo estaba”, contaba en ese tiempo el ídolo detrás de “Sorry”.

Pero felizmente en 2016 las cosas parecieron mejorar y Bieber se reconcilió con su mamá. En ese entonces, el artista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve recibiendo un tierno beso de su madre. ¡Todo un amor!

Pablo Alborán y el apoyo maternal

Uno de nuestros artistas favoritos, Pablo Alborán, es otro de los que tiene una muy buena relación con su madre, Elena Ferrándiz Martínez. Tanto así que, por ejemplo, en los comienzos de su carrera musical asistió junto a ella a una firma de discos en Málaga, España, cuando promocionaba uno de sus álbumes.

Otro ejemplo del cariño hacia su madre son las veces en las que ha interpretado “La vie en rose”, una canción especial dedicada a Elena y que, según dicen sus fans, está reservada sólo para grandes ocasiones.

Justin Timberlake y la primera reina de su corazón

El reconocido cantante estadounidense Justin Timberlake tiene una muy buena relación junto a su madre. Es sabido que el destacado artista posee un vínculo muy estrecho con Lynn Harless.

Esa misma cercanía y amor fue lo que lo hizo publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos cuando Justin era un niño, a modo de celebración del cumpleaños de Lynn en 2015. Pero no sólo el cantante tiene una muy buena relación su madre, sino que también Jessica Biel, su esposa, quien posee un importante vínculo afectivo con su suegra.

Ricky Martin y la especial relación con su mamá

Nuestro querido y único Ricky Martin es otro que se anota en la lista de los artistas que han cultivado una linda relación con sus madres. El cantante puertorriqueño tiene una muy especial relación con su madre Nereida Morales.

Por ejemplo, ella junto a su padre son quienes le ayudan muchas veces a cuidar a sus hijos, con lo que Ricky se muestra, por supuesto, muy agradecido.

Italo y Enzo de Los Vásquez: Un talento que viene de las raíces

Los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez Gei, más conocidos como Los Vásquez, también mantienen una muy linda relación junto a su madre. Una de las muestras de amor que han compartido junto a Caterina Gei, quien también es cantante, fue el 5 de diciembre de 2015 en la celebración del 5° aniversario de la banda.

Ahí, frente a un Movistar Arena repleto de personas, fue cuando Los Vásquez interpretaron “Cumplimos otro año”, el onceavo single del disco “De sur a norte”, pero esta vez de una manera muy especial: junto a su madre. “Nuestra mamá fue quien nos inculcó el amor por la música, por eso que la idea de cantar con ella y grabar una canción siempre estuvo presente”, comentó emocionado Ítalo en aquella ocasión.

Luis Fonsi, orgulloso de su querida madre

Delia de Rodríguez es la madre de Luis Fonsi y quien acompañó al puertorriqueño en todo su proceso musical, el cual comenzó cuando apenas tenía 3 años e imitaba a las estrellas juveniles del momento.

El intérprete de “Despacito” está orgulloso de su madre y, aunque mantiene su vida familiar bastante oculta, hay ocasiones en que sube fotografías de ella para gritar a los cuatro vientos lo importante que es en su día a día. Incluso, la veta artística la heredaron de ella y no sólo Luis Fonsi se dedica a la música, sino que su hermano Jean también.

Maluma, enamorado de su madre

¿Sabías que Maluma escogió este nombre en homenaje a su madre, padre y hermana? Maluma son las iniciales de Marli, Luis y Manuela, su hermana.

De hecho, en constantes ocasiones el artista colombiano ha declarado que su madre, Marli Arias, es el amor de su vida y ella lo ha acompañado en cada paso que da en su carrera e incluso ha estado en varias giras junto al cantante. ¡Pura ternura!

Miguel Bosé y el talento artístico proveniente de su mamá

Lucia Bosé es la madre de Miguel Bosé, quien desde que era chico le inculcó la importancia del mundo artístico. Ella es una reconocida actriz italiana residente en España y también fue Miss Italia 1947.

Hasta la actualidad mantiene una buena relación con su talentoso hijo e incluso lo ha acompañado a diversas alfombras rojas como en 2013, cuando estuvo presente para celebrar el momento en que Bosé recibió el premio a Persona del año en los Grammy de aquel año.

Ed Sheeran, igual de multifacético que su madre

Imogen Sheeran es la flamante madre del talentoso colorín británico que nos sorprende con sus canciones, composiciones y próximamente, hará lo mismo con su actuación en la exitosa serie de televisión “Game of thrones”.

Pero el lado multifacético de Ed Sheeran es parte de sus genes porque su mamá no sólo se dedica a sus retoños, sino que también es publicista y diseñadora de joyas, las cuales hace a mano y vende por Internet. Además, ambos mantienen muy buena relación.

Porque en FMDOS destacamos a nuestras artistas favoritas, disfruta este playlist con grandes canciones de aquellas mamás y cantantes que nos acompañan cada día.

Queremos que tu mamá esté feliz y cómoda con su cuerpo, por eso tenemos los mejores datos saludables para todas las edades. Pincha la imagen y conoce más sobre cada uno de ellos.

Muchas mujeres son un referente para otras, desde artistas a celebridades nacionales. Acá destacamos a las principales mamás que destacan en sus diferentes áreas.

Beyoncé y su doble embarazo

Hace unos meses, Beyoncé anunció con bombos y platillos que estaba esperando gemelos, dos pequeños que llegarán a agrandar la familia y acompañar a la flamante hermana mayor Blue Ivy.

Aunque quedan pocos meses para la llegada de su segundo y tercer hijo, la cantante ha continuado muy activa en diferentes conciertos y premiaciones, donde ha lucido su hermosa pancita de embarazo. ¡Y con todo el glamour y estilo característico de Queen B!

Javiera Suárez y su lucha por la maternidad

La periodista Javiera Suárez ha tenido unos meses bastante intensos tras confirmar que está luchando contra un cáncer grado IV, el cual le detectaron cuando estaba embarazada de su primogénito Pedrito Milagros.

Hace poco confesó en una entrevista en el programa “Vértigo” que gracias al amor ha podido enfrentar la enfermedad y lograr que su hijo naciera sano: “Quiero sanarme para estar con Pedrito y Cristián (su esposo). Quiero tener dos hijos más. Un niñito y una niñita (…) Pedrito me salvó”.

Lorena Capetillo, una mamá todoterreno

Ya son 7 años en los que Lorena Capetillo te ha acompañado con su voz en FMDOS. Y junto con el paso del tiempo, hemos también visto el crecimiento de los retoños de nuestra querida conductora de Dedicados, de 12 a 14 horas. Así, la también actriz divide sus horarios para alegrar tus días musicales y compartir con sus maravillosos hijos: Ignacio y Laura.

Y tenemos que destacar que nuestra locutora está como el vino, porque parece la hermana mayor, ¿o no?

La onda fashion de Kim Kardashian y su hija North

Desde que Kim Kardashian estaba esperando a North, su primera hija, la celebridad de realities se preocupó de seguir siendo un ícono de la moda. Con el nacimiento de su primogénita y luego de Saint, su segundo hijo, no dudó en que sus retoños también anduvieran muy estilosos.

Los hermanitos no usan la típica ropa de niños, sino que nada menos tienen un su mini ropero prendas de diseñadores como Balmain, Chanel, Givenchy, Balenciaga y Alexander Wang, entre otros. Nada queda al azar en los hijos de Kim con el rapero Kanye West, que ya son referentes de moda como su mamá.

Vivi Rodrigues: Una mamá siempre activa

“Mamá 2.0”. Así se define la brasileña Vivi Rodrigues, quien tiene dos hijas Kali, de 2 años, y Malie, de 3 meses. La bailarina no dejó de tener actividad física durante sus embarazos y la pudimos ver impartiendo clases de zumba. Incluso al poco tiempo de tener a sus hijas, comenzó a ejercitarse nuevamente y se las ingenia para darse un tiempo para ella.

“Sintiendo mi cuerpo ya volviendo a su normalidad a 2 meses y medio de post parto. Es claro que la pancita aún tiene su piel media suelta, pero es parte del proceso y debemos respetar el ritmo de nuestro cuerpo sin obsesión. Muchas mujeres me preguntan qué he hecho para bajar tan rápido. La verdad es que he conocido mujeres que lo han logrado mucho más rápido! (…) Pon metas! Tu salud también debe ser prioridad en tu agenda!”, comentó ella en su Instagram.

Carla Jara ha traspasado el amor por los animales a su hijo

Un gran cambio ha vivido Carla Jara, desde la chica que conocimos en “Mekano”. Junto al conductor Francisco Kaminski formó una linda familia, que fue coronada con la llegada de Mariano, su hijo de dos años.

La actriz ha traspasado a su pequeño su amor por los animales. Con él comparte con sus mascotas, pero también lo ha llevado al estudio del programa “Animalia”, de Canal Vive! donde ella es conductora. Ahí Mariano ha disfrutado con las diferentes especies que visitan el espacio.

Shakira, comprometida con su rol de mamá

Shakira y Gerard Piqué comenzaron su historia de amor en pleno Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el futbolista participó en la grabación del videoclip de “Waka waka”. Tres años después nació Milan (4) y luego Sasha (2), los dos hombrecitos que le roban su corazón cada día.

Constantemente la cantante colombiana comparte esos momentos familiares con sus fans, quienes disfrutan los progresos y cambios de los pequeños. En una ocasión, Shakira confesó que “ser mamá es lo más difícil que he hecho en mi vida”, pero siempre dará lo mejor para educar bien a sus hijos para que “lleguen a ser a buenas personas y sean generosos”. ¡Una mamá 100% comprometida!

Carola Varleta y su primogénita

Carola Varleta te acompaña todas las tardes con su Té para dos, de 18 a 20 horas, pero no está sola. Y es que nuestra querida conductora está en la dulce espera para convertirse en madre por primera vez junto a su pareja Kabir Engel.

¡Y están esperando a una niñita que llegará en poquito tiempo más, puesto que ya tiene más de 35 semanas de gestación! Por supuesto, Carola ya está preparándose para esta nueva etapa en su vida y en FMDOS estamos disfrutándola junto a ella.

Laura Pausini, enamorada de su pequeña

Uno de los momentos que más ha marcado a Laura Pausini es el nacimiento de su hija Paola Carta, quien hoy tiene 3 años. Para la cantante italiana, su llegada fue un milagro y el mayor logro a sus 41 años. “Nada se compara con ese gran amor”, declaró Pausini durante una rueda de prensa por su nuevo disco “Similares”.

No fue fácil puesto que Laura Pausini estuvo durante varios años intentando quedar embarazada, tanto así que fue una inspiración para componer la canción “Así celeste”. Por eso la pequeña Paola, fruto de su relación con el músico y productor italiano Paolo Carta, la ha llevado a conocer el mundo de la maternidad: “Cuando yo era pequeña yo pensaba tener como quince hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola, mi hija, me pareció un milagro”.

Adele, una maternidad liberal

Luego de su maternidad, Adele estuvo 4 años fuera del mundo musical para dedicarse plenamente a la crianza del pequeño Angelo, fruto de su relación con el empresario británico Simon Konecki.

La libertad es importante a la hora de educar a su hijo y la cantante ha recibido diferentes comentarios sobre su rol como madre: vistió al pequeño con un vestido como el personaje de “Frozen” y también criticó el tema de la lactancia al explicar que trató de dar pecho durante nueve semanas, pero la presión social exige mucho a las madres. Sin embargo, para ella su pequeño hijo es lo mejor que le ha pasado e incluso se tatuó la palabra “Paradise”, haciendo referencia a que Angelo es su “paraíso”. ¡Esa es la energía que nos gusta de Adele!